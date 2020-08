Mujeres se deschongan a bordo de un avión porque una no usaba cubrebocas (VIDEO)

Un par de mujeres protagonizaron una salvaje pelea a bordo de un avión, todo porque una de ellas se negó a usar cubrebocas para protegerse del coronavirus.

Esto sucedió el pasado lunes 17 de agosto en una de las aeronaves pertenecientes a la compañía American Airlines.

Según informaron los medios locales, el avión cubriría la ruta Las Vegas – Charlotte, en Estados Unidos; sin embargo, antes del despegue dos mujeres comenzaron una pelea porque una de ellas no portaba cubrebocas.

Cabe mencionar que los protocolos de vuelo a nivel mundial ahora incluyen el uso de mascarillas faciales entre los pasajeros y miembros de la tripulación, esto para evitar más contagios de la nueva enfermedad.

Por su parte, laerolínea American Airlines refirió en un comunicado que la pasajera sin cubrebocas se negó a cumplir con el requerimiento de usarlo durante el viaje.

Por esta razón se le pidió que desalojara el área, pues sin protección sanitaria no se le podía permitir estar a bordo del avión. Fue en ese momento que su actitud presuntamente se tornó “perturbadora”.

Otra fémina testigo de la escena al parecer enfureció al notar dicho comportamiento, por lo que rápidamente se hizo de palabras con la que se negaba a acatar las reglas.

Fue en ese momento cuando ambas mujeres intercambiaron insultos y, de un momento a otro, fuertes golpes frente a los demás pasajeros del avión que se quedaron estupefactos.

Una persona que se encontraba a bordo de la aeronave decidió grabar el altercado y, posteriormente. Lo compartió en Twitter con la siguiente frase: “Nada como un club de la pelea matutino. Hasta aquí el distanciamiento social”.

Cabe destacar que una vez separadas, la persona sin cubrebocas fue desalojada del sitio con ayuda de elementos de seguridad de la aerolínea.

Con información de: Grupo Fórmula

Nothing like a morning Fight Club as tempers flared on @AmericanAir LAS-CLT flight today....So much for social distancing! #AAFightClub @thefatjack pic.twitter.com/NN9lj8enbf