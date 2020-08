Insiste AMLO que lo de su hermano es cooperación, lo de Lozoya corrupción sin límites

Respecto de la denuncia de Lozoya, en la que fueron acusados expresidentes y exfuncionarios federales, López Obrador criticó que no haya declarado sobre la adquisición de Fertinal.

Tras hacerse público dos videos en donde el hermano de Andrés Manuel López Obrador es captado recibiendo 2 millones de pesos en efectivo en 2015, el presidente volvió a insistir esta tarde que eso no se trata de corrupción, sino de cooperación para financiar su movimiento, diferente a lo de Emilio Lozoya que si lo es.

“Nuestro movimiento se hizo con el apoyo del pueblo, pero no es esto —dijo señalando la copia de la declaración de Lozoya, documento que debería ser reservado—, ésta es corrupción, lo otro es cooperación; de todas maneras estoy planteando que se investigue a David León, que es el que entrega dos sobres con dinero a mi hermano, y que se investigue a mi hermano, porque el buen juez por su casa empieza, si un familiar mío comete un delito, debe ser castigado, y yo también estoy en condiciones de declarar, no es la primera vez que lo haría”, dijo López Obrador.

El presidente dijo que su hermano debe ser investigado, lo mismo que David León, quien fue director de Protección Civil y estaba a punto de ser designado como titular de una nueva empresa paraestatal encargada de la distribución de medicamentos, al tiempo de señalar que los videos se tratan de una calumnia.

“He salido de la calumnia ileso, pero no por eso me van a detener y no vamos a dejar de seguir insistiendo en limpiar de corrupción el país; el que nada debe, nada teme”, comentó.

“El señor Lozoya no está diciendo todo… Odebrecht fue un quebranto de 15 mil millones de pesos”, indicó el presidente.

Fuente: Animal Político