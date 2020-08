¡Atención profesores! Estos tips ayudan a mejorar tus clases por medio de WhatsApp

Este lunes inició el ciclo escolar 2020-2021,con la impartición de clases a través de la televisión debido a la pandemia de COVID-19 en el país-, lo cual es un reto para alumnos y profesores, pues no cuentan con la interacción directa que brinda un salón de clases.

Debido a lo anterior, es recomendable aprovechar las herramientas tecnológicas existentes para comunicar de una mejor manera los trabajos y las tareas que se deben de realizar.

Si eres maestro y quieres desarrollar nuevos métodos de trabajo con tus estudiantes, te dejamos estos tips que puedes utilizar en WhatsApp para mejorar la integración con tus alumnos.

* Conéctate con tus estudiantes: Muchas veces es más fácil para los estudiantes enviarte un mensaje directo. Si no tienes los números de teléfono de tus alumnos, crea un enlace universal para que ellos inicien un chat privado contigo mediante WhatsApp. Comparte el enlace por correo electrónico, página de Facebook o cualquier otro canal no público que uses con frecuencia.

O bien, puedes enviar tu Código QR de contacto a tus alumnos para que puedan escanearlo, sólo necesitas ir a Configuración > Perfil > Seleccionar QR > Compartir. De esta manera, tus alumnos podrán ponerse en contacto contigo para realizar una consulta de manera directa y rápida.

* Envía lecciones a través de WhatsApp: Dicta las lecciones del día en forma de texto y mensajes de voz, esto ayudará a facilitar la discusión entre los estudiantes y tú, tal y como lo harían en persona; la app también te permite compartir documentos de hasta 100 MB para ilustrar tus lecciones.

* Usa tu computadora: Usa WhatsApp desde tu computadora para administrar grandes cantidades de mensajes de forma rápida y eficiente, ya sea con la versión web o la aplicación para escritorio.

* Crea un grupo de WhatsApp para cada salón: En un grupo es posible, por ejemplo, destacar mensajes de tus alumnos para encontrarlos más rápido. Por otro lado, como administrador del chat, tienes la opción de elegir quién puede enviar mensajes en ese grupo: todos los participantes o solo administradores, con esta función, mantendrás el flujo de la conversación bajo control.

* Envía las tareas fácilmente: Usa las listas de difusión para asignar tareas a muchos estudiantes a la vez. Únicamente los usuarios que tengan tu número guardado en sus contactos recibirán el mensaje enviado por lista de difusión. Las respuestas solo te llegarán a ti, por lo que los alumnos podrán responder con las tareas completas.

* Conéctate como en la vida real: Proporciona oportunidades de aprendizaje en tiempo real a tus estudiantes mediante llamadas y videollamadas, además de fomentar el aprendizaje directo, ayudarás a que su día sea más ameno.

Dichas funciones pueden facilitar las evaluaciones online. Por ejemplo, aprovecha las videollamadas para llevar a cabo exámenes orales cortos, que facilitaran la evaluación de tus estudiantes. Además, WhatsApp permite videollamadas de hasta 8 personas, por lo que puede facilitar llevar a cabo exposiciones o revisiones grupales si es que has optado por crear equipos en tus clases.

Con información de: El Financiero