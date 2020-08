México tardará hasta tres años en recuperar su economía tras crisis por COVID

Hasta tres años tomará a México lograr que su economía se recupere de la inminente recesión y vuelva a los niveles vistos antes de la pandemia de COVID-19, de acuerdo con el integrante de Democracia Deliberada, Gerardo Esquivel.

Esquivel señaló que, que la economía tardará ninimo tres años en recuperarse en un escenario optimista, pero puede ser que más, pues con base en los estimados de varios analistas del sector privado, el PIB caería casi 10 por ciento este 2020, por lo que la recuperación de la economía a niveles previos al coronavirus podría llegar hasta 2023.

“Las trayectorias implícitas en el sector privado no me parecen muy descabelladas, la recuperación en el tercer trimestre es compatible con lo que estamos observando de recuperación no solo en junio sino en julio y lo que estamos observando por el lado del gasto, creo que es muy posible que ocurra”, comentó.

Precisó que el consumo se ha recuperado en agosto luego de la súbita caída vista en marzo y mayo, principalmente por el confinamiento a nivel nacional.

Enfatizó que en la Ciudad de México inclusive ya se superaron las tasas de crecimiento vistas antes de la pandemia, mientras que el Estado de México se enfila a recuperar el nivel previo del confinamiento.

“La caída promedio de abril a junio, relativa a 2019 fue cercana al 17 por ciento, que se parece mucho a la caída del PIB en ese trimestre, y la caída de julio y agosto ya está en el 5 por ciento”, indicó.

Fuente: El Financiero