Mentirosos, falsarios e hipócritas: AMLO responde a Calderón sobre presunta censura

El presidente Andrés Manuel López Obrador, tachó de mentirosos, falsarios e hipócritas, a quienes lo acusan de intentar censurar medios de información, en concreto a Carlos Loret de Mola y Felipe Calderón.

“Bueno miren, nosotros somos respetuosos de verdad, de manera auténtica de la libertad en general, y de la libertad de expresión en particular, nosotros no censuramos a nadie, no somos iguales a los gobierno anteriores.

El mandatario federal recalcó que en el gobierno precisamente de Calderón “se censuró a José Gutiérrez Vivó, lo expulsaron del país está en Estados Unidos, se tuvo que asilar, en situación muy difícil”.

Otro el de Aristegui el del sexenio pasado, y ya no es así, ya no hay represión ni censura, se ejerce con libertad la libre expresión de las ideas. De modo de que si alguien está pensando o expresando de que nosotros censuramos, están mintiendo.

“Son mentirosos, falsarios hipócritas que es la característica principal del conservadurismo, la doctrina de los conservadores en realidad es la hipocresía. Nosotros somos respetuosos de verdad de la libertad en general y de la libertad de expresión en particular. Nosotros no censuramos a nadie, no somos iguales a los gobiernos anteriores”, contestó.

