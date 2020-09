¡A la cárcel! es lo que pide Madero a AMLO que haga con ex presidentes

Gustavo Madero senador por el Partido Acción Nacional (PAN) solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador dejar de lado las consultas ciudadanas para juicios de los expresidentes, y dar inicio procesos en contra de ellos.

Lo anterior lo comentó en conferencia de prensa desde el Senado de la República, consideró que el mandatario federal busca lavarse las manos, por lo que hizo un llamado a tomar la responsabilidad y promover las acciones correspondientes.

Esta mañana, el presidente AMLO confirmó que si los ciudadanos no juntan las casi 2 millones de firmas necesarias, ni el Congreso aprueba la solicitud formal del ejercicio, será él quien de inicio formal al trámite para la organización de la consulta, al recordar que si el proceso no se concreta antes del próximo 15 de septiembre, la consulta no podrá realizarse en 2021.

