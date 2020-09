Yo soy presidente de la Cámara en el corazón del pueblo y con eso me basta: Fernández Noroña (VIDEO)

El vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, reiteró el rechazo de su bancada a la propuesta para que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presida la Mesa Directiva de dicho órgano legislativo.

Desde la tribuna de San Lázaro y como parte del posicionamiento de su bancada ante el acuerdo alcanzado entre el resto de las fuerzas políticas para respaldar la propuesta de Dulce María Sauri al frente de la Mesa Directiva, Fernández Noroña dijo que aún guarda conocer los resultados de la votación y, de todos modos, se asumió como "presidente" de la cámara en los "corazones" de los ciudadanos simpatizantes de la llamada "Cuarta Transformación", alianza que aseguró se mantendrá pese a los desacuerdos con Morena y el PES por la votación.

"Yo soy presidente de la Cámara en el corazón del pueblo de México y con eso me basta. Con eso me siento muy orgulloso, estoy en el corazón de la gente, estoy en sus pensamientos y en sus oraciones. Me juego la vida por este movimiento"

Gerardo Fernández Noroña

En su discurso, el legislador petista cuestionó que sus "compañeros" del PES y Morena tuvieran el atrevimiento de respaldar una propuesta de dirección en la Cámara con el PRI al frente de los trabajos legislativos.

Noroña recuperó algunas de las injurias del PRI en contra del pueblo de México y recordó que, en los actos de apoyo al movimiento del presidente AMLO, una de las principales consignas era "ni un voto al PRI, ni un voto al PAN".

Fuente: SDP