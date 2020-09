Noroña muerde el polvo: Sauri presidirá Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

La Diputada Dulce María Sauri, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), será la presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro.

Dolores Padierna, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Xavier Azuara Zuñiga, del Partido Acción Nacional (PAN), y María Sara Rocha Medina, del PRI, serán vicepresidentes.

“A pesar de la operación de estado, consiguieron sólo siete votos arriba de la mayoría calificada”, dijo Gerardo Fernández Noroña, luego de que se eligiera a Dulce María Sauri.

“Qué curioso es la vida. Hace dos días, cuando pensé que íbamos a perder la votación, salí apesadumbrado. Hoy que tengo la certidumbre de que la perdimos, estoy muy bien, muy sólido y claro de que ganamos, aunque hayamos perdido la votación”, agregó.

Con 313 votos a favor, 123 en contra y 21 abstenciones, se aprobó el acuerdo sobre la integración de la Mesa Directiva para el tercer año de la LXIV Legislatura.

La Diputada Dulce María Sauri ya rindió protesta como presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara Baja.

Sauri rindió protesta en medio de las medidas de seguridad para evitar la propagación de la COVID-19. Luego tomó protesta de los vicepresidentes y secretarios.

“En la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados no estamos traicionando a nadie. ¡Nunca vamos a traicionar a nuestros principios y no vamos a torcer la ley para beneficiarnos!”, dijo hoy el morenista Mario Delgado.

“Venimos a impulsar el marco jurídico de la transformación, nuestro legado NO va a ser quién ocupó un cargo u otro, sino que cumplimos lo que prometimos”, agregó.

El 31 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue duro con las maniobras para favorecer a Fernández Noroña, luego de que fuera cuestionado sobre si le preocupaba que el PRI encabezara la Mesa Directiva en el Congreso de la Unión.

“Eso es un asunto que corresponde el Poder Legislativo, pero sí puedo opinar como ciudadano y además como luchador social. Creo que hay que respetar la legalidad y no hacer lo mismo de antes. Nada de maniobras por cargos, es decir, hacer cosas que a todas luces son indebidas”, dijo el mandatario ese día.

Desde Palacio Nacional, López Obrador aseguró que se debe respetar la ley y el reglamento para ese tema, el cual establece que “el primer año la presidencia del Congreso corresponde al partido que obtiene más votos o más escaños. Y el segundo año, para el que obtiene el segundo lugar, o sea, el PAN”.

Ese mismo día, Gerardo Fernández Noroña argumentó en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Legítimamente el PRI no puede subir de 45 legisladores, esos son con los que llegó a la Cámara de Diputados. Éticamente el PRI no puede rebasar ese número porque no se lo dio el electorado”, dijo.

El PT sumó a sus filas a diputados que fueron acusados de corrupción o de porros. Entre ellos, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez y Héctor Serrano Cortés. Reginaldo Sandoval, coordinador del partido en la Cámara Baja, celebró: “Es un gusto enorme recibir en este Grupo Parlamentario a nuestros compañeros Diputados: Mauricio Alonso Toledo, Héctor Serrano, José Ángel Pérez y Manuel López Castillo”.

Fuente: Sin Embargo