Que nos digan quién ’pompó‘: AMLO responde a parodia de la “mañanera” de Loret y Brozo (VIDEO)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dedicó esta mañana una buena parte de su tradicional conferencia de prensa para responder a la parodia que realizaron los comunicadores Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo “Brozo” de la “mañanera”.

“Me preocuparía que hablaran bien (del gobierno)”, apuntó el mandatario, antes de pedir que los presentadores aclararan el origen de los recursos con los que financian su proyecto.

Loret de Mola es uno de los comentaristas más críticos con el gobierno de López Obrador. En su plataforma digital se difundieron los videos del hermano del presidente, Pío López Obrador, recibiendo dinero en efectivo para financiar campañas electorales del partido Morena.

El también presentador de televisión está citado a declarar por el montaje de un arresto en el sexenio de Felipe Calderón, sobre el caso que tiene en la cárcel al secuestrador Israel Vallarta.

Hace unos días “Brozo” y Loret de Mola hicieron una parodia de la conferencia mañanera de López Obrador.

“Hicieron montajes, todo un documental en contra de los maestros, de los que se oponían a la llamada reforma educativa, un documental que lo pasaron en los cines, una película financiada por estos, los que están a favor de la corrupción. X González y Loret de Mola”, recordó López Obrador.

“Ahora qué me va a extrañar que Claudio X González y Loret de Mola estén en contra de nosotros, me llamaría la atención y hasta me preocuparía que hablaran bien. No es cualquier propaganda, la de aquí o publicidad la de la mañanera, para ayudarles a que tengan más auditorio”, acotó con ironía.

El presidente negó que exista censura en contra de la prensa que no le es favorable, pero fue inquisitivo en sus comentarios.

“Con Brozo el otro día me dijeron que hicieron una parodia sobre esta conferencia, pero ya no, ya no es lo mismo, porque ya los conoce la gente, ’te conozco Bacalao aunque venga disfrazado’”, agregó.

“Que Brozo y Loret de Mola, nos digan quien ’pompó‘, cómo producen su programa, qué fuentes de financiamiento tienen, si le pagan a Twitter, a Facebook para difundir su programa, que todos podamos transparentar los ingresos que tenemos, pero no censurar a nadie, lo que estaba mal es que trabajaban en el anonimato haciendo labor de zapa sin transparencia, supuestamente como asociaciones no gubernamentales, independientes, son independientes del pueblo, no de los grupos de poder. No preocuparnos porque la gente no se deja manipular, no se deja engañar. Ya hay un pueblo muy responsable, muy consiente, y nosotros no vamos a reprimir a nadie, no va a haber censura, casos como los de Gutiérrez Vivo, Carmen Aristegui, nada, no va a haber ningún caso, al contrario hay que promover a Loret de Mola, a Brozo a Reforma. Promoverlos, garantizar su derecho a la libre manifestación de las ideas. Eso no se implora se conquista, un buen periódico lo sabe, así fueron los buenos periódicos de antes, los que no negociaron con su libertad, sino que ejercieron su libertad”.

López Obrador, el primer presidente mexicano que emanó de la izquierda, se ha convertido en un férreo crítico de la prensa que no le es favorable.

“Es un timbre de orgullo que esos que añoran esos tiempos nos ataquen. Me preocuparía de verdad que yo leyera una columna a favor del gobierno”, dijo.

“¿Han leído ustedes últimamente una columna a favor de lo que estamos haciendo?. En redes sociales sí, benditas redes sociales, pero esos son los ciudadanos. No hay equilibro, está muy ladeado, ojalá haya más objetividad”, concluyó.

Fuente: El Universal