Vacuna rusa contra el Covid produce anticuerpos sin efectos secundarios

La revista 'The Lancet' especialista en medicina, publicó hoy que la vacuna rusa contra el covid-19, Sputnik V, “tiene un buen perfil de seguridad sin eventos adversos graves”; sin embargo, precisó que se necesitan más estudios.

La vacuna que está desarrollando Rusia contra el covid-19, nombrada como Sputnik V, produjo una respuesta de anticuerpos en todos los participantes de las primeras etapas de los ensayos clínicos, publicado este viernes por la revista médica The Lancet, lo que fue aclamado por Moscú como respuesta certera a sus detractores. Los resultados de los dos ensayos realizados en junio-julio del 2020 con 76 participantes, mostraron que después de aplicar la vacuna rusa, el 100 por ciento de los participantes desarrollaron anticuerpos contra el nuevo coronavirus y que no hubo efectos secundarios graves, según The Lancet.

Rusia aprobó la inoculación en dos pinchazos para uso en el país en agosto, convirtiéndose en el primer país en hacerlo, antes de que se publicaran datos sobre la inmunización o se iniciara un ensayo a gran escala. "Los dos ensayos de 42 días —incluyendo 38 adultos sanos cada uno— no encontraron ningún efecto adverso grave entre los participantes, y confirmaron que las candidatas a la vacuna provocan una respuesta de anticuerpos", según The Lancet. "Se necesitan ensayos extensos y a largo plazo que incluyan una comparación con un placebo, así como una mayor supervisión para establecer la seguridad y la eficacia a largo plazo de la vacuna para prevenir la infección por covid-19", dijo.

El anuncio fue recibido con escepticismo por muchos investigadores y algunos países como Alemania, que dudó sobre su eficacia y seguridad, debido sobre todo a la ausencia de datos públicos sobre los ensayos conducidos hasta el momento. Un alto funcionario ruso dijo que Moscú había respondido a los críticos en el exterior. "Con esta (publicación) respondemos a todas las preguntas de Occidente que se han hecho de manera diligente durante las últimas tres semanas, francamente con el claro objetivo de empañar la vacuna rusa", dijo Kirill Dmitriev, responsable del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), el fondo soberano de Rusia, que ha financiado la vacuna. "Todas las casillas están marcadas", dijo a Reuters. "Ahora... empezaremos a hacer preguntas sobre algunas de las vacunas occidentales".

El presidente Vladimir Putin también afirmó que la vacuna garantizaba una "inmunidad duradera" al covid-19.

La Sputnik V consta de dos componentes diferentes, administrados en dos inyecciones con tres semanas de intervalo, indicó el estudio publicado en la revista médica The Lancet. Se trata de una vacuna de "vector viral": utiliza dos adenovirus humanos (familia de virus muy común) transformados y adaptados para combatir el covid-19. Según la OMS, hay 176 proyectos de vacunas en curso en el mundo, de los cuales 34 están en fase de ensayos clínicos, lo que significa que empezaron a ser probados en seres humanos. Entre estos, ocho se hallan en la fase tres, la más avanzada.

Con información de: Milenio