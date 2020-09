¡Calzones y calcetines! Así facturan gastos los diputados del PT

Las facturas de ropa interior, calcetines, pantalón y camisas sí están plenamente justificadas, pues se le compraron a una persona que fue asaltada y con esos artículos se le apoyó, recalcó el diputado del PT Mario Rafael González Sánchez.

Lo anterior, después de que el Congreso del Estado diera a conocer que esos artículos que se facturaron corresponden al ejercicio fiscal de 2019.

El legislador recalcó que están plenamente justificados, así como lo de los gastos de mariscos, o consumos en diferentes restaurantes, pues se dieron en pleno ámbito laboral.

“Nosotros tenemos una realidad, ayudamos a la gente y a mí se me acerca mucha gente que desgraciadamente son víctimas del delito y les ayudamos no nada más con eso, les compramos comida, les ayudamos a las familias, los subimos a los camiones, pagamos aviones, y eso no se refleja en todo lo que gastamos nosotros”, citó.

El diputado expuso que este tipo de “ventilaciones” no son más que “golpeteo político” pues quieren eliminar el liderazgo que los legisladores del PT tienen.

Fuente: El Universal