Entrega el Secretario de Hacienda Arturo Herrera Paquete Económico a la Cámara de Diputados de 2021

Minutos después de las 5 de la tarde, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2021, que incluye la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, la de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y los Criterios Generales de Política Económica (CGPE).

Al comenzar su mensaje, el funcionario dijo que la entrega del documento este año sería diferente debido a la pandemia de coronavirus, por lo que no se lo daría en la mano a la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, y los archivos no se entregarían en discos si no que los subirán al portal de la Secretaría de Hacienda.

En su mensaje, el funcionario manifestó que no es momento para cambiar ni aumentar impuestos, ya que la economía se ha visto mermada por la pandemia de coronavirus.

Anticipó que se prevé que el PIB para 2020 caerá 8%, sin embargo, para 2021 crecerá 4.6%.

A las 18:00 horas, Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, entregará el Paquete Económico al Senado.

Con información de: La Razón