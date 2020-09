AMLO asegura que los artículos de Loret de Mola son un ataque contra él

La mañana de este miércoles el Presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que los ciudadanos siempre ponen en duda lo que leen o escuchan en los medio de comunicación, asegurando que los artículos de Loret de Mola siempre lo atacan.

“Imagínense si es un artículo de Loret de Mola sobre nosotros, pues ya nada más con el título, ya se sabe que es un ataque. No hay análisis, no hay una reflexión. No es una crítica fundada, constructiva. Es un ataque”, expresó el Presidente.

Señaló que la gente “lo está manejando muy bien” e incluso hay réplica inmediata porque hay más conciencia en los ciudadanos.

“No soy partidario de la coerción, de la censura. Creo que la prensa (...) se debe de controlar con la prensa”, agregó.

Refirió que antes, quien se atrevía a cuestionar a un medio de comunicación “le iba re mal” porque le desataban campañas y no tenía cómo defenderse hasta destruirlo.

“Se abusaba del poder de la información”, dijo.

“Por eso hablo de las benditas redes sociales. Eso es mejor y poco a poco se va a ir conociendo quiénes pagan para hacer guerra sucia en las redes sociales. Quiénes mantienen a los famosos bots”, expresó López Obrador, quien confió en reunirse con los representantes de Facebook y Twitter.

En días pasados, el Presidente pidió esclarecer el origen de los recursos con los que trabaja el periodista en su nuevo proyecto Latinus, luego de que se diera a conocer un video en el que Pío López Obrador, hermano del mandatario de México, aparece recibiendo dinero en efectivo.

Al respecto, Loret de Mola respondió que el presidente López Obrador se había enojado por los videos exhibidos.

Con información de: El Universal