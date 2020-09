AMLO desconoce represión vs feministas en Estado de México

Convenientemente el presidente dijo no estar enterado de la represión que vivieron las feministas en Estado de México

Según declaró esta mañana, el presidente no fue informado de la represión, desalojo a las feministas que intentaron tomar la sede Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Cohdem) en Ecatepec.

En su conferencia mañanera, el mandatario federal fue cuestionado sobre de las maniobras violentas por parte de autoridades locales en contra de colectivas feministas, quienes irrumpieron en el edificio gubernamental como parte de las protestas por las supuestas omisiones e inmovilidad en la atención de víctimas de violencia y abuso sexual.

Pese a que no fue notificado durante la reunión del gabinete de seguridad de este 11 de septiembre, AMLO pidió una iniciar una investigación sobre el caso y garantizar el respeto a los derechos de las posibles afectadas.

"No nos dieron nada de información de esto. A qué hora fue. No lo trataron en la mesa, pero vamos a pedir información y lo vamos a ver. Que se investiga y se proteja a las mujeres, que no se les haga daño" Andrés Manuel López Obrador.

Al momento se reporta que nueve mujeres, dos hombres y seis menores de edad permanecen detenidos en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de Atizapán tras el desalojo realizado durante la madrugada en Ecatepec.

