Garantizados servicios de salud y recursos a los 10 estados fuera de Conago: AMLO

El Presidente López Obrador, garantizó servicios de salud y recursos a los ciudadanos de los 10 estados donde sus gobernadores decidieron salirse de Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y formar una Alianza Federalista.

“Que no se preocupen los habitantes de estados donde los gobernadores han decidido libremente no participar en la Conago, eso no significa ninguna ruptura ni ningún abandono de parte nuestra”.

El mandatario aseguró que la Federación cumplirá con sus responsabilidades tanto en la transferencia de recursos a las entidades, así como en materia de salud.

“Tenemos que cumplir nuestra responsabilidad, decirle a la gente que vivan en Chihuahua o vivan en Jalisco, el gobierno federal tiene la responsabilidad de que no les falten recursos, es un compromiso entregarles las participaciones federales, que no les debamos nada y les lleguen puntualmente.

En el caso de la salud, AMLO explicó que, a los estados les está llegando lo que les corresponde para el pago a trabajadores de la salud, para la medicina, para todos los gastos.

“Si no es el sistema de salud de los estados que reciben estos apoyos, el ISSSTE, el Seguro, tienen que dar el servicio cada vez mejor, que estamos haciendo un esfuerzo para mejorar los servicios del IMSS, ISSSTE ahora contamos con el apoyo de la Defensa y Marina que nos están ayudando a operar los hospitales Covid en todos los estados”.

Con Información de: El Universal