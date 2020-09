¡Que elegancia la de Francia! Lanzan careta de 21 mil pesos (FOTOS)

Si las marcas de moda de lujo deciden vender mascarillas y caretas de manera masiva, ¿no caerían en el peligro de que se considere que la industria del lujo se ha visto beneficiada por la pandemia?

En esta pandemia, las marcas de lujo han aprovechado para ampliar sus negocios, y ahora lo hacen vendiendo mascarillas y caretas de lujo que pueden alcanzar los 21 mil pesos mexicanos. Tal es el caso de Louis Vuitton que acaba de lanzar una careta transparente fabricada con el icónico monograma LV. Tiene un costo de 970 dólares, que equivale a 20 mil 600 pesos mexicanos.

La careta lleva por nombre LV Shield, que tiene un aspecto muy similar a muchas otras caretas que ya abundan en el mercado (y sin que cuesten tanto dinero). La casa francesa informó que esta careta fue diseñada para que se use varias veces y claro, para todos los que mueren por presumirla, cuenta con el monograma característico de la marca.

La mascarilla LV se compone de una visera transparente para que tu rostro pueda verse y una diadema ajustable unida por dos tachuelas de oro grabadas. El escudo de la careta promete protegerte de las partículas del aire, de los rayos UV y también pasará de claro a oscuro cuando se exponga directamente al sol.

Se espera que LV Shield salga a la venta este 31 de octubre con un valor estimado de 970 dólares, pero ¿realmente te protegerá de la Covid-19?

¿Qué tan efectivos son los accesorios de lujo contra la Covid-19?

Hasta ahora, marcas como Gucci, Burberry y Dior, han fabricado mascarillas para donarlas a autoridades sanitarias, pero si deciden producirlas para venderlas como un accesorio más, ¿qué tan efectivas serían?

Y es que no sólo deberán mantener la calidad y lujo que el resto de sus productos, sino que deberán presumir de cierta efectividad y protección contra la Covid-19. Asimismo, Bloomberg señala que, en caso de fabricarse para su venta, deberán respetar los altos costos que implica ser una marca de lujo, por lo que no se espera que cuesten menos de 859 dólares (18 mil 200 pesos mexicanos).



On October 30th, the French fashion house will be launching the LV Shield, a protective visor, in all of its stores worldwide. https://t.co/bH31TarC8s

— Vogue Magazine (@voguemagazine) September 11, 2020



Billie Eilish in Gucci, sticking to her signature straight line silhouette here. It's not a groundbreaking look by aesthetics, but rather in the message conveyed in that she's preserving her privacy as punctuated by the sunglasses and face mask. The nails are fierce. pic.twitter.com/80F1q7HeTf

— Bryan (@bryandamien_) January 27, 2020



If real life had Madden ratings Virgil’s Awareness rating would be the lowest in the league.



Flexing on IG with a $50 donation then selling masks for $105 is just wild. pic.twitter.com/5caGCndgYZ

— Zach Soskin (@ZSoskin) July 15, 2020

Con información de: Grupo Fórmula