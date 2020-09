Chofer depravado de Uber acosa a mujeres: estás hermosa, márcame

México.- Una mujer identificada como Fabiola, denunció acoso sexual por parte del chófer de un Uber, en la ciudad de Guadalajara. La joven explicó con detalle lo que sucedió: el hombre le entregó una tarjeta con su número de teléfono y un mensaje de acoso, por lo que, aterrada reportó la agresión en la aplicación.

A través de su cuenta de Twitter, Fabiola señaló que pidió un Uber y el chófer le hizo plática; luego, le entregó su tarjeta por si necesitaba sus servicios de transporte y ella la guardó. Más tarde, al revisar el papel se dio cuenta que decía: “Estas hermosa. Márcame, me encantaste para hacerte el amor”.

Agregó que una persona que violenta así a las mujeres, no debería trabajar como chófer, por lo que además de la denuncia por la aplicación de Uber, pidió asesoría para saber dónde reportar esta agresión.

“El de Uber saca plática y al final entrega su tarjeta diciendo que llame si necesito su servicio. Guardo la tarjeta y al verla más tarde, ¡sentí horror! No sé si la plataforma haga algo, pero una persona así no debería tener ese trabajo. No sé si pueda denunciarlo en otra parte”.Fabiola

También compartió imágenes del chófer que sería el responsable de la agresión, y fue identificado como Sergio, quien maneja un Nissan Versa y labora en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio de 2020 suman 148 carpetas de investigación iniciadas por el delito de acoso sexual en Jalisco; y en total los casos contra la libertad y la seguridad sexual son mil 863. Mientras que 198 llamadas al 911 se han registrado por acoso sexual en esa misma entidad.

Con información de: SDP