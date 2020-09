INE avala candidaturas de Muñoz Ledo, Delgado, Polevnsky y Attolini para dirigir Morena

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), avaló un total de 71 candidaturas para la renovación de la dirigencia nacional de Morena.

Así lo informó la autoridad electoral en un comunicado emitido este sábado 12 de septiembre, en el cual detalló que se avalaron 36 proyectos que buscan ocupar la Secretaría General del partido, así como 35 solicitudes que se presentaron para la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del mismo.

De acuerdo con lo señalado por el INE, el análisis de las solicitudes que se recibieron entre el 5 y el 8 de septiembre pasados, corrió a cargo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partido Políticos, la cual se encargó de verificar que los aspirantes cumplieran con los requisitos establecidos en la convocatoria.

El informe destaca que fueron recibidas un total de 105 solicitudes para los 2 puestos internos del partido, de las cuales solo 34 fueron rechazadas, debido a que una de ellas fue extemporánea y las 33 restantes, no cumplían con el requerimiento de ser militantes del instituto político.

Entre los 71 proyectos que fueron avalados, destacan los de Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo, Gibrán Ramírez y Yeidckol Polevnsky, quienes buscan la Presidencia del partido, así como el de Antonio Attoloni, quien competirá por la Secretaría General.

Tras lo anterior, se informó que las candidaturas aprobadas tendrán un plazo de 12 horas para solicitar al Instituto, si es su voluntad, que se utilice su nombre completo o un nombre corto para las encuestas que definirán la nueva dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional.

Al aclarar que no se permitirán apodos o sobrenombres, el comunicado añade que la presidenta de la comisión de prerrogativas, Claudia Zavala Pérez, destacó que el proyecto que avala 71 candidaturas, genera las mejores condiciones de equilibrio para las y los participantes en el proceso interno.

La consejera electoral destacó que fue la propia Sala Superior, la que ordenó que el Consejo General del INE fuera la entidad encargada de determinar las reglas para el cumplimiento de los requisitos, con base en las cuales se emitió el listado de las candidaturas aprobadas.

En paralelo, la comisión designó 3 empresas para que se encarguen de llevar a cabo la encuesta que definirá al nuevo presidente y secretario general de Morena: Demotecnia 2.0 S. C., Mendoza Blanco y Asociados S. C. y Parametría S. A de C. V.

Fuente: SDP