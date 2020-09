Muñoz Ledo minimiza caso de Pío López Obrador

El caso de Pío López Obrador es una minucia, un pequeño error, comparado con los miles de millones de pesos que vale el caso Odebrecht sentenció el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, el cual busca la dirigencia de Morena.

El contendiente a la dirigencia nacional de Morena, en conversación con El Financiero, asegura que su lema de campaña es “Decencia política, Porfirio a la presidencia”, por lo cual se entiende integridad personal, manejo escrupuloso de los recursos, respeto a la palabra y respeto a los demás.

“Lo que han publicitado de una relación ahí entre Pío y un funcionario es una cosa menor. Cuando tú tienes el caso Odebrecht que va a merecer, que tiene que merecer, un proceso judicial a un presidente de la República (Enrique Peña Nieto), no por una cosa, miles y miles de millones de pesos”, sostiene y agrega:

“Yo te digo, quizá hizo mal, no me consta, las imágenes son feas, pero, es, al nivel de lo que ocurre en el país, una minucia. Por eso creo que debe juzgarse a los expresidentes para que vean las diferencias. El caso Odebrecht vale miles de millones de pesos, esos son los grandes fraudes a la nación. No los pequeños errores”, señala.

Por esa razón, advierte a sus correligionarios que es necesario atender todos los detalles, “porque el diablo está en el detalle, en algo que se equivoque alguien de nuestro partido, etcétera, nos van a echar por ahí la crítica y todo lo de ellos lo van a borrar”.

Muñoz Ledo asegura que nunca un presidente ha llegado al poder con una legitimidad tan indiscutible como López Obrador, por lo que tiene un caudal político grande y que está echando mano de la mayor eficacia posible para salir de los problemas, que son muy graves.

No obstante, considera que la 4T requiere un partido organizado y sólido que tenga una línea de debate interno sobre su construcción y reorganización de cara a las elecciones de 2021.

¿Morena puede ganar la mayoría en la Cámara de Diputados?

Hay que trabajar. La debe ganar. Necesitamos gozar con nosotros mismos de una mayoría absoluta. Cincuenta más uno. Creo que lo podemos volver a hacer. Claro que requiere también de eso el partido para seleccionar nuevos cuadros. Muchas cosas. Necesitamos tener muy buenos candidatos. ¿Por qué hubo la tómbola, que la gente se burló?, pues porque no hubo organización. Entonces se sustituía con sorteos. Ahora tenemos la posibilidad no solamente de elegir, sino de formar a los candidatos.

¿Cómo evitar la discordia por las candidaturas?

En la selección de candidatos por encuesta, hay que encontrar la manera que sea un padrón universal. La elección en Congreso tiene problemas porque nos falta organización, entonces no funcionan todos los congresos. Hay que hablar con la gente, hay que emitir una convocatoria imparcial, que todo mundo esté de acuerdo, y eso nos va a permitir tener éxito sin divisiones. Hay que ser cuidadosos porque como somos el partido en el gobierno cualquier problema que se haga público lo van a magnificar y eso nos va a costar votos.

Fuente: El Financiero