Morena va por la Amnistía de Salinas, Zedillo, Fox y Peña

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de Ley de Amnistía para los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a fin de someterla a consulta popular y que la mayoría ciudadana decida “sí” o “no” al olvido de los presuntos delitos cometidos por quienes ocuparon la titularidad del Ejecutivo entre 1988 y 2018.

El proyecto suscrito por el vicecoordinador morenista Pablo Gómez prevé cancelar la acción penal ante los tribunales federales por la comisión de delitos contra la federación por parte de los ex mandatarios durante sus respectivos periodos constitucionales.

“Se decreta amnistía en favor de las personas que desempeñaron el cargo de Presidente de la República dentro del tiempo comprendido entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018, contra los cuales se hubiera ejercido o se pudiera ejercer acción penal ante los tribunales federales por la comisión de delitos contra la federación durante el ejercicio de su respectivo encargo”, señala.

De acuerdo con la iniciativa inscrita este lunes, la amnistía extinguiría las acciones penales respecto de los delitos, pero mantendría vigente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla, así como los derechos de las víctimas.

No obstante, en su exposición de motivos, el diputado Gómez propuso convocar a una consulta pública para dirimir el tema de la amnistía a los ex presidentes.

“Si la mayoría ciudadana dijera no, tendríamos una especie de ‘ley de no olvido’, aunque ésta no estaría escrita, sino consagrada mediante el rechazo popular a la amnistía, es decir, del olvido penal, y el consecuente desechamiento del proyecto por parte de la Cámara de Diputados”, detalló.

Sostuvo que la respuesta negativa permitiría dejar en claro que la mayoría ciudadana es contraria a toda forma de olvido de la comisión de ilícitos desde la Presidencia de la República, sin menoscabar los derechos que tengan los eventuales inculpados.

“En conclusión, para dar base a la consulta se inicia ahora el proceso legislativo mediante la presentación del proyecto de Ley de Amnistía, la cual sería objeto precisamente de la consulta popular que se pedirá en trámite por separado”, dijo el legislador.

Con información de: Milenio