Este es el primer mexicano que se vacunó vs covid

Ernesto Herrera, es un mexicano que radica en España, se ofreció como voluntario para la aplicación de la vacuna contra lacovid-19 Janssen, de la farmacéutica Johnson & Johnson.

Comenta que antes de recibir la primera de tres dosis de la vacuna, la cual le fue inyectada hace 2 días, fue sometido a un reconocimiento médico, ya que es sumamente importante que los voluntarios estén sanos, es decir, que no tengan enfermedades como diabetes, obesidad y cáncer.

Asimismo, le realizaron un test serológico y la prueba PCR, porque para este proceso es indispensable no haber tenido covid-19 ni tenerla, de lo contrario sería imposible saber si la vacuna funciona.

“A partir de ahí, nos queda un camino largo, porque el estudio durará, en este fase, un año y dos meses”, dijo el mexicano radicado en España a Manuel Feregrino en entrevista con el programa“Por la mañana” de Radio Fórmula.

La vacuna es aplicada en el brazo, como cualquier otra; “a mí, la enfermera que me la puso tenía buena mano, porque no sentí el pinchazo, unos segundos después sentí un poco de dolor en el brazo, pero eso es perfectamente normal”, detalló Ernesto Herrera.

Además del dolor en el brazo, los médicos le explicaron que uno de los síntomas segundarios es tener un poco de fiebre; sin embargo, él no la ha experimentado hasta el momento.

“Nos explicaron que esto podría tener efectos secundarios como dolor de cabeza, fiebre, dolor de cuerpo, como si tuvieras la enfermedad. Lo que sí es que, nos dieron números de emergencias por si llegaras a mostrar síntomas fuera de lo común”, agregó.

Los médicos le comentaron a Ernesto Herrera que deberá llevar un diario de cómo se siente cada día, después de la aplicación de la vacuna.

“Durante los siguientes 7 días después de la vacuna, yo tengo que poner la temperatura que he tenido, las molestias, qué tanto se me ha inflamado el brazo, que tan rojiza se me ha puesta la parte donde me pusieron la vacuna”, dio a conocer el mexicano, que se encuentra en un grupo de ensayo de edades entre los 18 a 55 años.

Además, le entregaron “un kit con termómetro, con un tensiómetro para que nosotros nos exploremos y veamos que estamos bien o qué tan bien estamos”.

Finalmente, Ernesto Herrera reveló que a los 7 días de haber sido vacunado tendrá que ir de nuevo al hospital, para que le realicen “una extracción de sangre, para ver cómo va el tema de los anticuerpos”.

“Luego volveré a los 14 día y a los 28, o sea, es riguroso en los tiempos la revisión. Y posteriormente me llamarán para la segunda dosis y a la tercer, pero en cada dosis se lleva el mismo procedimiento”, dijo.

