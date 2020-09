Felipe Calderón se une al plantón anti-AMLO

El ex presidente de México Felipe Calderón, se unió este domingo con los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) que mantienen un plantón en la Ciudad de México ya que están inconformes con el gobierno de AMLO.

A través de un mensaje en Twitter, el ex mandatario dijo que “se pueden tener coincidencias o discrepancias con FRENAAA” sin embargo, el gobierno “viola los derechos de ciudadanos mexicanos pacíficos a reunirse y a manifestarse”.

“Se pueden tener coincidencias o discrepancias con FRENAAA, pero en lo que ningún demócrata discreparía es que el gobierno viola los derechos de ciudadanos mexicanos pacíficos a reunirse y a manifestarse, así como a transitar por las calles de México”, escribió Calderón.

“Mi solidaridad con ellos”, agregó en el mensaje.

El plantón permanece en Avenida Juárez para manifestarse en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sus integrantes se quejan principalmente, del mal manejo que ha realizado esta administración sobre la pandemia del Covid-19.

Durante la jornada de este domingo los manifestantes rezaron el rosario en el hemiciclo a Juárez para pedir porque el objetivo de FRENAA, que exige la salida de AMLO del gobierno, tenga éxito.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se garantizará la libertad de manifestación y no se molestará a los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) que mantienen un plantón en la Ciudad de México y pidió a sus dirigentes, “a los meros meros” a que se queden a dormir en el plantón y no se vayan a hoteles.

El Ejecutivo federal señaló que espera que este no sea un plantón efímero y de unos cuantos días y recordó que él en 2006, tras las elecciones de ese año en las que acusó que hubo un fraude electoral, mantuvo un largo plantón en la avenida Reforma.

“Ahora que hay un plantón en el centro de la Ciudad de México, cosa que hicimos nosotros durante mucho tiempo luchando por la justicia y la democracia, ellos deben saber que tienen todas las garantías para manifestarse, que no serán molestados, que se van a poder quedar ahí en sus casas de campaña, como nosotros lo hicimos.

“Ojalá y se queden un tiempo suficiente, que no sea nada más efímero, unos cuantos días, nosotros nos quedamos ahí varias veces, hasta más de un mes. No estoy llamando a que se vayan a acampar todos al Zócalo, pero es interesante que ellos vivan este proceso".

“Ya no es la protesta en carros, ahora que tomaron la decisión de bajarse y protestar y acampar que se queden ahí, que se queden todos, también los dirigentes a dormir ahí en las casas de campaña, que no se vayan a ir a los hoteles en la noche y que dejen nada más a la gente durmiendo, si no que se queden ahí los meros meros, los de arriba, los que encabezan este movimiento”.



Se pueden tener coincidencias o discrepancias con FRENAAA, pero en lo que ningún demócrata discreparía es que el gobierno viola los derechos de ciudadanos mexicanos pacíficos a reunirse y a manifestarse, así como a transitar por las calles de México. Mi solidaridad con ellos.

— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) September 20, 2020

Con información de: El Universal