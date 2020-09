Ebrard se ha forrado de dinero para ser presidente: Muñoz Ledo

El candidato a la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que Marcelo Ebrard cuenta con una gran cantidad de dinero que podría utilizar para buscar la Presidencia de la República en 2024.

En entrevista para el canal de YouTube Julio Astillero, el actual diputado federal señaló que el secretario de Relaciones Exteriores “se ha forrado de dinero para ser presidente” y cuenta con amigos y socios para hacerse con el poder.

“Eso no me gusta porque soy republicano”, indicó Muñoz Ledo, para luego agregar que investigará el origen de la supuesta fortuna de Marcelo Ebrard en caso de ganar la presidencia del partido.

Sugirió que Ebrard pudo formar parte de este patrimonio a costillas del erario cuando se desempeñó como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, entre 2006 y 2012.

“Tiene muchísimo dinero (…) Espero que no haya tomado dinero del gobierno de la Ciudad, de eso no lo voy a acusar porque no lo he investigado”.

Porfirio Muñoz Ledo

Fuente: SDP