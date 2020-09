Voluntaria para ensayo de vacuna contra covid comparte su experiencia en redes

En las últimas semanas se habla mucho de los ensayos que hay sobre la vacuna contra Covid, muchos países se han preocupado en crear un fármaco adecuado y que no genere efectos secundarios graves. Sin embargo, muchas personas tienen miedo e incertidumbre de ser parte de este avance tecnológico. ¿Te pondrías esta vacuna?

En redes sociales una usuaria compartió su experiencia como voluntaria en la aplicación de este medicamento en su cuerpo; Contando como es el proceso y la información que debe saber durante este ensayo

“Hoy me han hecho la primera inyección de -espero- la vacuna Sputnik. Digo «espero», porque a 10.000 de los 40.000 voluntarios de la tercera fase de los ensayos se les inyectará el placebo. El placebo es necesario en todo ensayo de medicamentos nuevos para establecer que la eficacia del medicamento es superior (o no lo es, y entonces, no seguir con la investigación). Ni el paciente, ni los médicos que ponen la vacuna y hacen el seguimiento saben qué sustancia les va a tocar, porque si no, no tendría sentido el ensayo”

Esto es parte de un twitt que publicó con el fin de compartir con sus seguidores la importancia del placebo en la aplicación para cada paciente.

“El 13 de octubre me aplican la segunda dosis ya que se aplica en dos etapas. La propia tecnología en la que se basa la vacuna se llama ‘prime-boost’, lo que vendría a decir que la primera dosis inicia la respuesta inmunológica, y la segunda, que se administra 21 días después, la potencia. De momento me siento demasiado bien de manera que, si sigo así, empezaré a creer que lo que me han puesto ha sido placebo”.

Al parecer es un proceso que requiere tiempo para ver cómo reacciona el cuerpo de cada paciente, así que seguramente esta usuaria seguirá compartiendo el proceso y sus reacciones.