¿Clases presenciales? En Nuevo León multan a colegio por no acatar medidas sanitarias

Un par de escuelas (No hay nombres revelados) comenzaron a citar a los alumnos en instalaciones escolares a pesar de que se dio la orden de no clases presenciales por coronavirus.

Por realizar clases presenciales, un colegio de Nuevo León fue suspendido y recibió una multa de 400 mil pesos, informó el secretario de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos.

“Las clases presenciales están prohibidas en el estado”, subrayó el funcionario.

Asimismo, advirtió que si el colegio del cual no reveló el nombre se niega a cerrar sus puertas solicitará a la titular de la Secretaría de Educación estatal, María de los Ángeles Errisúriz, que le suspenda el certificado y el permiso para operar.

Son dos los colegios que comenzaron a impartir clases presenciales

Por su parte, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón informó que eran dos las escuelas privadas que impartían clases presenciales, sin embargo, señaló que una de ellas solicitó un amparo.

“El doctor me ha informado que dos escuelas han estado citando a sus alumnos y los tienen ahí como si fuera una cárcel, no lo hagan, yo le di una instrucción al secretario de Salud y a la secretaria de Educación, que escuela privada que este abierta y este citando a niños ahí la revisen, no nos obliguen a cancelarles los permisos”, indicó Rodríguez Calderón.

El mandatario estatal pidió a las instituciones educativas acatar las medidas sanitarias, para no poner en riesgo la vida de los estudiantes y el personal, de lo contrario tendrían que acudir a los juzgados.

Este jueves fueron reportados 29 fallecimientos por COVID-19 y 469 personas contagiadas en las últimas 24 horas.

De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, se han reportado un total de 3 mil 446 fallecimientos por COVID-19 y 62 mil 664 casos confirmados.



Con informaciòn de: Grupo Fòrmula