Soy feminista, pero no estoy a favor de la violencia: Claudia Sheinbaum (VIDEO)

Hoy, en conferencia de prensa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, toco el tema de la marcha feminista pro aborto, la cual se salió de control debido a la violencia de las manifestantes, de donde resultaron 44 policías ateneas lesionadas.

Sheinbaum comentó que en la ciudad se trabaja diariamente para reforzar las acciones que protejan los derechos humanos de las mujeres, como la Interrupción legal del embarazo, cuya ley está vigente desde 2007 y que se ha fortalecido incluso durante la pandemia pues siguen activas clínicas y hospitales que atienden la salud sexual y reproductiva de las mujeres, incluyendo la interrupción legal del embarazo.

La mandataria capitalina indicó que es obligación del gobierno proteger los derechos de todas y todos, sin justificar las agresiones, dijo que no solo como jefa de gobierno, sino como mujer, ha estado comprometida con la causa feminista, y que se seguirá trabajando para construir una ciudad de libertades y derechos.

“El movimiento feminista merece todo nuestro respeto y simpatía. Yo me reconozco como feminista, lo que no estamos de acuerdo es con la violencia, no podemos aceptar la violencia de ningún tipo; siempre vamos a estar del lado de las víctimas, de las mujeres violentadas. Siempre vamos a estar del lado de la justicia”.

Y detalló: “En la movilización hubo un grupo de mujeres muy violentas, con bombas molotov, martillos, pistolas con gasolina, spray con gas y otros artefactos peligrosos”.



Invito a todas y a todos a la reflexión. ¿A quién ayuda la violencia? pic.twitter.com/hiHfSDTDV5

— Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 29, 2020

Fuente: Radio Fórmula