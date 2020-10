Corren peligro tiburones por obtener vacuna contra Covid

CIUDAD DE MÉXICO.- En una petición en la plataforma change.org que lleva 40 mil 800 firmas de apoyo, activistas de la organización Shark Allies alertaron que la producción masiva de cinco vacunas contra el Covid-19, que contienen la sustancia escualeno, podrían poner en peligro a los tiburones.

Según las estimaciones, se requiere de medio millón de ejemplares para obtener una cantidad suficiente de la sustancia que proviene del hígado del tiburón para poder vacunar a toda la población mundial.

El escualeno es una sustancia orgánica usada como suplemento en medicamentos para incrementar la reacción inmune del organismo, que, a decir de la agrupación conservacionista con sede en California, Estados Unidos, también se puede elaborar a partir de otras fuentes como la caña de azúcar o las aceitunas.

Según los datos citados, de las 34 vacunas contra el Covid-19 que están en la etapa de pruebas clínicas y las 142 que se encuentran en etapa inicial, en cinco casos se usa el escualeno de tiburón.

Ante esta situación, Shark Allies llamó a la comunidad científica a desarrollar métodos alternativos y a convocar más estudios sobre la efectividad del escualeno de origen vegetal en vacunas, aun cuando su producción sea más costosa.

Datos de la organización no gubernamental establecen que al año son cazados tres millones de tiburones para obtener el escualeno.

Con información de: Excelsior