Porfirio Muñoz Ledo quiere fue de Morena a todos los corruptos

Porfirio Muñoz Ledo, finalista para dirigencia nacional de Morena, amanzó que quien sea corrupto y no quiera dejar de serlo, tendrá que irse del partido.

"Yo no estoy corriendo a nadie, pero es como un partido de fútbol, que te sacan la tarjeta amarilla y luego la roja. No es que te estén expulsando, es que tú estás violando las reglas del juego”.

En entrevista para Excélsior, el diputado federal que está en el primer lugar de la encuesta de reconocimiento para la dirigencia nacional de Morena, admitió que con el Canciller Marcelo Ebrard, “sí, quizá fui un poco brusco, pero es que me estaban acribillando”.

A pregunta expresa de si mantendrá la posición de que Marcelo Ebrard y Mario Delgado deberán irse del partido una vez que se confirme su ventaja en la encuesta, Porfirio Muñoz Ledo aclaró que “no empujaré” esa decisión; se atendrá a la decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Jusitica.

Yo dije que si cometen actos indebidos, yo llamaré a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. De todas maneras eso tiene que hacerse para que avale los resultados. Yo no los iba a expulsar, no tengo ninguna autoridad jurídica para expulsarlos, por Dios. Es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la que haga el dictamen. Yo no empujaré para que se vayan, pero me atengo a la autoridad competente”, precisó.

La experiencia que tiene lo lleva a “no confiarme nunca” de tener la presidencia nacional de Morena en el bolsillo, pero aclaró que es “prácticamente irreversible” la ventaja que tiene sobre Mario Delgado, pues una semana no es suficiente “para que quien no te reconoce, te reconozca”.

Muñoz Ledo consideró que Mario Delgado apostó por hacer una campaña con fórmulas viejas, al grado que decidió poner en espectaculares que es “Mario Morena” para que se hiciera la asociación con Mario Moreno, Cantinflas, pero eso ya no funciona.

Le mandé un correo donde le dije: oye Mario, no te había encontrado realmente la personalidad oculta. Sí eres infantil para la política. Me lo hubieras dicho antes”, reveló.

Con información de Excélsior