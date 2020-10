AMLO es muy beligerante con los medios, porque lo tienen bien ganado: Damián Alcázar

Alácazar mencionó que los medios deben dedicarse a informar “lo que realmente esta sucediendo” y no ofrecer fake news, pues estamos asistiendo a otra realidad.

“Es muy beligerante con los medios de información, porque lo tienen bien ganado, todos los días publican mentiras y tergiversan las noticias. Si ellos no quieren que les responda, pues que no influyan en la sociedad con sus mentiras”, aseguró Alcázar.

Alácazar mencionó que los medios deben dedicarse a informar “lo que realmente esta sucediendo” y no ofrecer fake news, pues estamos asistiendo a otra realidad.

“Deberían dedicarse a decir lo que está ocurriendo. Sí hay un momento: estábamos acostumbrados a presidentes que ni se aparecían o que hablaban y les aplaudían. Le ponían en las primeras filas a gente de su partido. Estamos asistiendo, estamos atendiendo a otra realidad. Yo creo que sí es el inicio de un cambio, no se va a detener”, dijo.

“Creo que es beligerante, debería bajar el tono. Debería ser un poco más cuidadoso. Pero eso es un asunto personal”, explicó.

Respecto a la justicia en México, Alcázar dijo que que la aplicación de esta en México “ha sido nula”, sin embargo, que las Comisiones de la verdad son oportunidades para los ciudadanos y que “valen la pena”.

“La aplicación de la justicia en México ha sido nula. Hay ejemplos muchísimos. Para los jodidos la justicia… Te robas un pollo y te meten a la cárcel. Comisiones de la verdad son oportunidades que se están abriendo para todos los ciudadanos y vale la pena. Se le está dando la posibilidad al pueblo para que tome cartas y participe de manera activa, independiente de si lo contempla o no los últimos 50 años en el país. No me interesa la política, soy un ser humano que piensa que vale la pena que ciudadanos actúan activamente”, aseguró.

Fuente: Reporte Indigo