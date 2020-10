Especialistas advierten que fumadores son principales transmisores de Covid (VIDEO)

Hasta el momento no hay suficientes estudios sobre el contagio del Covid-19 por humo de tabaco; sin embargo, el cigarro es un factor de riesgo

CIUDAD DE MÉXICO.- Los fumadores son los principales transmisores del Covid-19 por prestar sus dispositivos, pipas y el propio cigarro a otras personas, lo que puede generar que este virus los ataques de manera más severa.

Durante la campaña “El cigarro abre la puerta al Covid-19” por la organización civil Salud Justa Mx, el neumólogo Rogelio Pérez Padilla, coordinador del comité interinstitucional de la lucha contra el Tabaco, reconoció que hasta el momento no hay suficientes estudios sobre el contagio del Covid-19 por el humo; sin embargo, aseguró que el prestarse los dispositivos y el propio cigarro es un factor de riesgo.

Hasta el momento la cifra de muertes secundarias por el tabaquismo es de 60 mil personas al año en México, debido a que sufren una de las 34 enfermedades secundarias derivadas del tabaquismo, a esto se le debe sumar las muertes provocadas por el Covid en personas fumadoras.

“Cuando se comparte digamos un cigarro electrónico, no se ha publicado un estudio que describa un brote gigantesco, una cosa así, pero el hecho de que una persona que tiene Covid comparta este tipo de instrumentos a una persona que no estaba infectada es una fuente posible de contagio, no por un aerosol en sí, sino por estar usar el instrumento”, indicó el especialista

Dijo que es poco probable que a través del humo o vapor que se exhala al fumar, pueda ser fuente de contagio; sin embargo, señaló que los aerosoles que son pequeñas partículas de saliva que suelta el fumador al hablar, son la fuente directa.

Por su parte, Sandra Paramo consultora de Códice aseguró que el humo de tabaco afecta directamente a los que fuman y de manera indirecta a quienes están junto al fumador.

Dijo que hasta el momento en el país hay 15 estados que han regulado los espacios cien por ciento libres de tabaco, siendo el Estado de México donde no se permitirá fumar en espacios abiertos de bares y restaurantes para evitar contagios de Covid.

“No se ha podido descartar que el humo del tabaco sea un vehículo del coronavirus; es decir, no se podido decir que no lo es y por tanto y por precaución, se está pidiendo que se fortalezcan tanto a la observación de los espacios libres de humo. Y en este mismo sentido en el Estado de México, incluso no se va a permitir fumar, en espacios incluso abiertos de bares y restaurantes”, aseguro Sandra Paramo.

La campaña “El cigarro abre la puerta al Covid-19” será con cuatro cartelones donde muestran el rostro de una persona con cubrebocas que tiene un orificio para fumar, que serán desplegados en las líneas del Metrobús y Metro de la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Además, se difundirá un video en las redes de Metrobús y Metro de la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, además de Cancún, Quintana Roo para solicitar que los diputados locales y Federales, comiencen a legislar para evitar el consumo del tabaco, y así evitar más muertes por el tabaquismo.

Con informaciòn de: Excelsior