Solo se puede perseguir a Calderón y Peña, delitos de Salinas y Fox han prescrito: UIF

El gobierno de AMLO no “perseguirá” a los ex presidentes de México, Vicente Fox y Carlos Salinas, a pesar de que el líder morenista lo aseguraba durante su larga precampaña como candidato a la presidencial.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aseguró que solo los ex Presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón pueden ser investigados y sancionados legalmente los delitos que habrían, debido a que en el caso de Vicente Fox o Carlos Salinas de Gortari los ilícitos están prescritos.

Al participar en el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, que organiza el académico Sergio Aguayo, el funcionario planteó la creación de una Comisión de la Verdad sobre los demás ex Mandatarios, ante la imposibilidad de llevarlos a la justicia e imponerles un castigo.

"Cuando a mí me plantean el tema de los ex Presidentes, yo lo que digo es que en realidad se podría investigar a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto porque los delitos no se encontrarían prescritos, pero no así a Vicente Fox o a Carlos Salinas de Gortari porque los delitos ya se encontrarían prescritos", dijo Nieto.

"¿Qué es lo que creo qué se tiene que hacer? Sí, en esta parte, donde ya no puede haber una acción jurídica en contra de estas personas es por lo menos tener una investigación que permita, déjenme plantearlo así, tener una especie de 'Comisión de la Verdad' respecto de los alcances de la corrupción en el País y que la ciudadanía mexicana sepa de los alcances a los que llegaron todos los ex presidentes que ha mencionado el Presidente López Obrador".

El responsable de la UIF consideró que una Comisión de la Verdad sobre los ex Presidentes con delitos prescritos sería una buena salida a la revisión de los hechos de corrupción del pasado, ya que no puede ser aplicada la ley en forma retroactiva porque rompería el marco normativo.

Durante su intervención en el seminario, con el tema de "El combate a los cárteles", Nieto se refirió a otros temas como el caso del ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y reveló que las autoridades mexicanas han proporcionado información a Estados Unidos para su eventual juicio.

