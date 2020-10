Tatiana Clouthier se burla de triatleta con cáncer y sufre las críticas de los cibernautas (VIDEO)

La diputada federal Tatiana Clouthier desató polémica en redes sociales al tratar de defenderse de los señalamientos del triatleta Jesús Agustín Diez.

En Twitter varios usuarios, entre ellos el triatleta, arremetieron contra Clouthier por supuestamente estar a favor de la cancelación de los fideicomisos.

“Tatiana no tiene dignidad, solo busca su beneficio personal”, escribió Jesús Agustín Diez.

Sin embargo, la legisladora sinaloense decidió defenderse, pero en su respuesta hizo referencia al cáncer que padeció el triatleta.

“Parece que aprendiste poco de tu cáncer. Por lo menos no decir tantas imprecisiones y adaptar las cosas a lo que crees que es. Puedo puntualizar tus verdades a medias desde ayer”, escribió Clouthier.

La respuesta de la diputada de inmediato desató polémica entre los cibernautas, quienes destacaron su falta de sensibilidad y empatía con las personas que padecen cáncer, además se solidarizaron con el triatleta mexicano

Ante la ola de críticas, Tatiana Cloutiher lamentó que su respuesta se haya descontextualizado, y en un video ofreció disculpas después de contar que su madre y su esposo también padecieron cáncer, sin embargo, “no buscan como denigrar”.

“Lamento mucho que el tweet q puse se haya descontextualizado. Mi intención no fue ofender a nadie. Mi respuesta era particular ante una serie de ataques constantes x parte d esta persona. Criticar sin violencia y sin mentiras, es perfecto.”, escribió.

