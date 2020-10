Qatar analiza solicitar visa a mexicanos que asistan al Mundial 2022

El Gobierno de Qatar propone solicitar visa a los mexicanos que quieran viajar a la Copa Mundial de Futbol la está planeada para dentro de dos años, si México no ofrece reciprocidad al eliminar el requisito a sus conciudadanos, adelantó el embajador de la nación árabe.

En entrevista con Excélsior, el diplomático informó que mantiene un diálogo con el Gobierno de México para resolver este diferendo y beneficiar así a los casi 40 mil mexicanos que se espera viajen a la justa futbolera que se celebrará del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022.

Las visas, todavía los 130 millones de mexicanos no necesitan visa para viajar a Qatar, pero no estoy seguro que se mantenga hasta la copa mundial porque necesitamos reciprocidad, a los ciudadanos catarís no se les permite todavía viajar a México sin visa, así que ojalá podamos arreglar estas cosas”, señaló.

Otro pendiente con México, refirió, es la autorización para que la aerolínea Qatar Airways pueda ofrecer un vuelo directo vía Europa, con lo cual se reducirían los costos de los aficionados mexicanos en su viaje, y quizá, de otros más de América Latina que pudieran beneficiarse de este acuerdo en su objetivo de apoyar a su seleccionado nacional.

Qatar Airways quiere viajar aquí para llevar a los mexicanos a Qatar, tu sabes que cuando hay competencia hay precios bajos. Ahorita el balón está en la cancha del gobierno mexicano”, sostuvo el embajador.

A dos años de la justa mundialista, este país de 2.7 millones de habitantes, ubicado en la costa occidental de la península árabe junto al Golfo Pérsico, supera el 90 por ciento de avance en la construcción de sus 8 estadios y la nueva infraestructura para lo cual invierten alrededor de 200 mil millones de dólares. La semana pasada el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo en Doha, la capital, donde inspeccionó algunas de estas obras y aprovechó para jugar una cascarita en el Estadio Al Bayt.

En este sentido, el embajador Al-Kuwari destaca que quienes viajen a Qatar disfrutarán por primera vez de una copa mundial con sabor árabe, que incluirá diferentes novedades en los servicios, como es el caso del alojamiento.

Entonces, la gente podrá tener opciones entre hoteles, cruceros y carpas árabes, es la primera vez en el mundo que los aficionados mexicanos podrán vivir una experiencia diferente en carpas árabes con todas las facilidades”, subrayó.

Siendo un estado con una extensión territorial pequeña, los estadios que se han construido están a menos de una hora de camino, uno del otro, por lo que los visitantes podrán trasladarse por metro, automóviles, trenes, motocicletas y taxis acuáticos, utilizando sistemas de transporte avanzados que ayudarán a que el 2022 sea la versión más ecológica de la historia de la Copa Mundial.

Qatar y México celebraron este 2020, 45 años de relaciones diplomáticas con una marcada colaboración en los últimos cinco años que los ha llevado a elevar su intercambio comercial con una cifra que al cierre de 2019 alcanzó 111 millones de dólares, 60 por ciento más que en 2018.

Con información de: Excelsior