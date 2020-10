¡Pequeño virrey de los muertos en casa! Lilly Téllez le dice a López-Gatell (VIDEO)

La Senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, llamó al Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, “virrey de los muertos en casa”, además, le entregó un bastón como cetro durante la comparecencia del funcionario federal en el Senado de la República.

En la segunda ronda de preguntas, la otrora legisladora de Morena recriminó al epidemiólogo el alto índice de mortalidad ocasionado por la pandemia y le obsequió un bastón para personas invidentes.

“Con todo respeto para las personas ciegas, empezando por mi propio padre, le voy a entregar su cetro, pequeño virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa”, le dijo, mientras le entregaba un bastón.

Previamente, Téllez le había exigido a la Senadora de Morena Malú Micher abandonar el recinto si no la iba a dejar hablar.

Ante el incidente, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Miguel Ángel Navarro, tuvo que suspender la comparecencia al considerar que no había las condiciones necesarias para que ésta pudiera continuar.

“Al no ver las garantías de civilidad, le pido por favor me permita suspender la reunión ya que no hay el comportamiento debido de una comparecencia, muchas gracias a ustedes” , expresó el Senador Navarro luego de que durante la segunda ronda de preguntas, los senadores de Acción Nacional (PAN) comenzaran a retirarse.

Y es que esta tarde, Hugo López-Gatell Ramírez, ​​​​​​​Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, compareció ante las comisiones del Senado de la República como parte de la glosa por el Segundo Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El funcionario arribó a la sede parlamentaria con su cubrebocas puesto, sin embargo, antes de arrancar su primera intervención frente a los senadores, se lo retiró bajo el argumento de que había sana distancia entre los presentes.

A lo largo de su participación, hizo un recuento de las principales enfermedades que padecen la mayoría de los mexicanos y cómo es que afectan en la actual crisis que atraviesa el país por la pandemia de la COVID-19, la cual ya deja 83 mil 781 muertes y 817 mil 503 casos positivos acumulados.

Asimismo, López-Gatell subrayó que la hipertensión, obesidad y sobrepeso son enfermedades que agravan el estado de salud de quienes contraen el nuevo coronavirus, por lo que la mayoría de sus víctimas fueron consecuencia de alguna comorbilidad.

Sin embargo, explicó que desde el inicio de la pandemia, el Gobierno federal implementó diferentes acciones de mitigación para reducir la transmisión, lo que permitió tener camas disponibles para la hospitalización de las personas que lo necesitaran. “Y logramos aumentarlas más de cuatro veces”, sostuvo.

