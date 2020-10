Que ahorren los trabajadores, los patrones no deben aportar a pensiones: Salinas Pliego

El empresario mexicano Salinas Pliego sigue dando de qué hablar, ahora afirmó que el ahorro para la pensión no es una obligación del patrón

Sigue dando de qué hablar el empresario Ricardo Salinas Pliego, ahora afirmó que el ahorro para la pensión no es una obligación del patrón, sino del empleado, de acuerdo con un ensayo que compartió en su blog que lleva el título Tu Pensión no es Gratis.

A través de su cuenta en Twitter, el empresario mexicano compartió su opinión que se publicó el domingo 11 de octubre respecto a las pensiones para los trabajadores, donde pone en perspectiva a quién corresponde la responsabilidad del ahorro para el retiro para garantizar el disfrute a futuro.

En su texto, Ricardo Salinas Pliego, afirma que la pensión no es gratis porque el empleado hace un “sacrificio” en su consumo diario para asegurar su futuro y concluye que sólo el pensionado tiene la obligación de ahorrar, no el patrón porque este no tiene incentivos para garantizarle una pensión digna.

El empresario considera que en un mundo con “enorme movilidad laboral” para el patrón, la pensión sólo significa un impuesto que tiene el mismo efecto disuasivo como los que se aplican al tabaco, alcohol o alimentos, pese a que se considera una derecho de los trabajadores que laboran en la economía formal.

Adicional a ello, Salinas Pliego confunde la noción de Estado al afirmar que “somos todos los que contribuimos a su existencia a través del pago de impuestos”, acusando a quienes proponen que este se haga cargo de ser “ignorantes” respecto a la realidad económica porque, según él, no es posible crear prosperidad económica por decreto.

Por otro lado, el empresario aborda el tema de los réditos que producen las pensiones mediante las Afores, acusando que:



el gobierno ha manipulado a la baja la tasa de interés ocasionado la “extinción” de los réditos para pensionados en 20 años



existe una expropiación en rédito no devengados que perjudican al trabajador por el componente de inversiones en valores



el costo de la administración de las pensiones que se cobra como comisiones



Con información de: SDP