¡Adiós quesitos y yogurts! Gobierno prohíbe venta de Fud, Caperucita, Danone y otras marcas

Cada vez en México van quintando más productos que aman los consumidores. La Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ordenó la suspensión de la venta de productos quesos y yogurts que no cumplan con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas.

La Profeco señaló que la decisión fue tomada debido a que la venta de estos productos en supermercados y tiendas de conveniencia se ha estado realizando bajo información que puede inducir al engaño de los consumidores, por lo a partir del día de hoy, quedará prohibida su comercialización.

De manera particular, la secretaría a cargo de Graciela Márquez Colín destacó varias marcas de queso que no cumplen con las normas, entre las que se encuentran Fud, Nochebuena, Premier Plus Cuadritos, Swan, Caperucita, Burr, Precissimo, Frankly, Selecto Brand, Galbani, Lala, El Parral, Portales, Walter, Sargento, Cremería Covadonga, Aurrera y Philadelphia.

Entre los principales incumplimientos detectados se encontró que utilizan la leyenda de 100 por ciento leche, sin serlo; que adicionan grasa vegetal para sustituir la leche que se debería incluir desde su elaboración, o que no informan en la superficie principal de exhibición el porcentaje de uso de caseinatos para la elaboración del queso.

Respecto al yogurt natural, quedaron suspendidas las ventas de un par de productos, específicamente Danone Bene Gastro y Danone natural.

Los detalles que encontró la Profeco en estos productos es que adicionan azúcares y no cumplen con el contenido mínimo de leche.

“A los infractores se les impondrán las multas y medidas previstas en la Ley de Infraestructura de la Calidad, La Secretaría de Economía y la Profeco continuarán con las tareas de verificación y vigilancia del mercado para garantizar que los productos y servicios ofrecidos cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas en protección a los derechos de los consumidores”, informaron.

