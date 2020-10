ConLosNiñosNo Papás de niñitos con cáncer denuncian robo de medicinas

Las familias acudieron con la abogada Andrea Rocha para pedir que se investigue el delito y se determine si es autorobo, hubo colusión con autoridades o de alguna empresa farmacéutica.

Las madres y padres de familia llegaron, acompañados de su defensa, al mediodía a las oficinas de la Fiscalía, de acuerdo con Azteca Noticias.

El 12 de octubre la Fiscalía General de Justicia de CDMX dio a conocer a través de un comunicado que el 4 de octubre varios hombres robaron de una bodega de la empresa Novag Infancia en la colonia Santa Isabel Industrial, alcaldía Iztapalapa, miles de medicamentos para niños con cáncer.

Supuestamente, los delincuentes, con el rostro cubierto, amenazaron a los empleados y se llevaron las medicinas, que en varias ocasiones en la administración de AMLO han escaseado. A pesar de que el hecho sucedió el 4 de octubre, fue hasta un día después que un vigilante hizo la denuncia, según la FGJ.

La jefa de gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, calificó el hecho como "curioso" e informó que cámaras del C5 registraron los movimientos y la ruta de los tráileres y vehículos particulares que participaron en el robo.

“No se robaron todos los medicamentos, se robaron específicamente los medicamentos oncológicos y algunos otros, pero había otros medicamentos que no se robaron y que también tienen mucho valor. Yo digo los hechos, que cada quien saque sus conclusiones, no quiero decir nada adicional para no poner en riesgo la investigación”

Claudia Sheinbaum

Este 14 de octubre AMLO dijo en conferencia mañanera que ya se presentó la denuncia y se comenzó la investigación. El 13 de octubre sugirió que en el robo puede estar involucrada la empresa farmacéutica, porque ahora ya no pueden cometer actos de corrupción.

Fuente: SDP