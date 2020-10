Amaury Vergara confiesa que superó el bicho con producto Omnilife

El Presidente de Chivas y Grupo Omnilife, Amaury Vergara, en una conferencia que dio en el Rally Rompe 2020, habló sobre el producto de su empresa de suplementos alimenticios en el que participaron varios de sus distribuidores dando sus testimonios.

En esta ocasión el directivo del Rebaño Sagrado habló sobre un tema de interés internacional, la pandemia del coronavirus, enfermedad de la cual se contagió y que, según él, logró superar gracias a los productos de Omnilife, haciendo énfasis de no haber tomado ningún medicamento.

“Ustedes ya saben que a mí me dio covid, lo atravesé y afortunadamente me fue muy bien. Una de las lecciones que yo he estado aprendiendo, además estoy muy agradecido porque independientemente de que estaba muy fortalecido, tomé muchísimo producto (Omnilife), no tomé un solo medicamento para atravesar la enfermedad. Algo que he estado aprendiendo es que me dio por algo y una de las lecciones es compartirle a la gente que deje de tener miedo, que confíe en su cuerpo, en su sistema inmunológico, por supuesto que tome el producto (Omnilife), pero sobre todo que tenga la confianza de salir adelante", comentó Amaury.

Amaury Vergara le pidió a sus distribuidores que “no bajen la guardia” ante el covid-19 e inviten a las personas a tomar el producto, el cual les ayudará a combatir este virus; además de brindarles confianza para salir de la enfermedad.

Con información de; Milenio