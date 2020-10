AMLO se burla de la trayectoria de Loret de Mola

AMLO afirmó no estar de acuerdo con la decisión de su hermano Pío López Obrador de demandar al periodista Carlos Loret de Mola por la difusión de videos donde se le ve recibiendo fajos de dinero de David León.

En su ‘mañanera’ de este 19 de octubre, un reportero preguntó al presidente sobre la decisión de Pío López Obrador de recurrir a tribunales, a lo que respondió:

“No estoy de acuerdo con él. Yo creo que no debe de pedirse un castigo así para nadie, y más si es mi hermano porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y del gobierno que represento”.

AMLO

Además, se burló de la trayectoria del periodista, e ironizó:

"Que no se preocupe Loret de Mola. Si no le hicieron nada cuando llegó a cabo el montaje que le ordenó García Luna, pues ni modo que nosotros actuemos como García Luna; no somos iguales. No vamos a tocar a Loret de Mola ni con el pétalo de una rosa”.

AMLO

