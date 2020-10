Gane quien gane: AMLO expresa satisfacción por democracia en elecciones de Coahuila e Hidalgo

México.- El presidente AMLO consideró "un triunfo de la democracia" los resultados de las elecciones en Coahuila e Hidalgo, y aclaró que los ciudadanos participaron de manera libre y pacífica para manifestar su voluntad respecto a las decisiones de gobierno.

Pese a la aparente derrota del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Coahuila, donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se perfila para imponerse en los 16 distritos electorales que estaban en juego para las diputaciones locales, el mandatario federal dijo en su conferencia mañanera que el simple hecho de que los comicios hayan sido organizados en un ambiente de paz y legalidad, contribuye al fortalecimiento de la democracia.

AMLO no quiso comentar de manera específica sobre los resultados de Morena, que en Hidalgo se ubicó como tercera fuerza triunfos de ayuntamientos, aunque aclaró que contrario a los gobiernos anteriores, él se enteró del desarrollo de la jornada electoral a partir de lo difundido en medios de comunicación, y no como "parte de la campaña" en el núcleo de su partido.

"Es un triunfo para la democracia si la gente participa y hay elecciones limpias y libres, gane quien gane”: Andrés Manuel López Obrador

Sobre controversias electorales a partir de los resultados, dijo que corresponderá a las autoridades en la materia resolver los recursos de inconformidad que presenten los distintos partidos.

Agregó que el único involucramiento que compete a su gobierno en los procesos electorales, es promover que éstos sean libres, que no haya compra de votos, que no haya acarreos, que no haya relleno de urnas, que no haya falsificación de actas y que quede claro que ahora cualquier delito electoral es considerado como "grave" ante autoridades penales.

"Yo en este caso lo que celebro es que no hubo violencia, que acudió la gente a votar, muy poca, pero participaron y eso es lo más importante, más destacado": Andrés Manuel López Obrador

Con informaciòn de: SDP