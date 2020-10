Por primera vez en su historia Mixquic se quedará sin su tradicional Alumbrada (VIDEO)

Por causa de la pandemia por Covid, el 30 y 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre, la Ciudad de México mantendrá cerrados todos los panteones, entre ellos el de San Andrés Mixquic, que se encuentra en la alcaldía Tláhuac.

Además de que el emblemático panteón mantendrá sus puertas cerradas, también fueron cancelados todos los festejos del Día de Muertos en el pueblo mágico de San Andrés Mixquic, como la famosa “Alumbrada”, en la que vecinos rinden homenaje a los fieles difuntos.

El director de Comunicación Social de Tláhuac, Roberto Lozano, confirmó que las actividades del Día de Muertos quedan suspendidas, debido a que la alcaldía se encuentra en foco rojo por el alto número de contagios del nuevo coronavirus.

“No va a haber fiesta, no es cosa de una decisión del alcalde, es una cosa de que seguimos en semáforo naranja, además, aunque ahorita dijéramos se hace la fiesta ya no alcanzamos el tiempo. Esta festividad se planea con dos o tres meses de anticipación cada año, entonces por la misma emergencia sanitaria ya no se va a hacer”, señaló el funcionario.

Cada año, miles de turistas mexicanos y extranjeros visitan el pueblo originario de San Andrés Mixquic, donde realizan diversas actividades culturales, que incluyen teatro, exposiciones, música, danza, comida y exhibiciones de ofrendas, sin embargo, este 2020 no será así.



Esta mañana nuestro alcalde, profesor Raymundo Martínez Vite, anunció formalmente la cancelación de la tradicional alumbrada y las actividades que se realizan en torno al Día de Muertos desde hace décadas en el pueblo de San Andrés Mixquic, mismas que le dan identidad a esta

— Alcaldía Tláhuac (@Alc_Tlahuac) October 13, 2020



Habitantes de San Andrés Míxquic en @Alc_Tlahuac y, a la vez, comerciantes, se verán afectados por la cancelación del Día de Muertos con la "Alumbrada" en el panteón en fin de este mes, 1ro y 2 de noviembre. Dicen que es un aguinaldo con los ingresos por parte de los visitantes.

— Tavo Ojeda ✌ (@tavojeda5) October 19, 2020

