¿Y dónde está el compromiso para trabajar por el pueblo? puro oportunismo: AMLO a Morena

El Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una pedrada a su partido Morena asegurando que no se debe excluir al pueblo de la política del País.

"Nada de que la política es asunto de los partidos, la política es de todos, nunca más excluir al pueblo, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, la gente ahora es la que decide, la que manda, eso es lo que debe prevalecer en la vida pública", dijo en conferencia matutina.

"Y dónde está el compromiso para trabajar por el pueblo, puro oportunismo".

Al hablar de líderes sindicales que se perpetúan en el cargo y no tienen compromiso con sus agremiados, el Mandatario urgió a dejar el oportunismo.

"Sí, que ya no estén líderes que no están a la altura de las circunstancias, que no defienden a los trabajadores, que no actúan con integridad, de acuerdo, pero los que buscan sustituirlos o es la misma inercia o es transformación, es fondo", indicó.

"Ellos van a elegir a sus representantes, se detuvo ese proceso por la pandemia, pero vamos a continuar, es una ley que debe cumplirse, ya no hay dirigentes preferidos o predilectos del Gobierno, ya eso se terminó, los dirigentes tienen que ser elegidos por los trabajadores. Es un proceso que tenemos que impulsar, que va llevar tiempo, como todos, nada más hay que imaginar que nunca ha habido democracia en México, bueno, en cinco siglos han habido como destellos democráticos".

El Mandatario aseguró que ya no existirán dirigentes sindicales que se eternalicen en el cargo.

"Ahora va a depender de los trabajadores, que se garantice que los trabajadores con el voto libre, severo, tengan auténticos representantes, que no se haga nada a espalda de los trabajadores, es un proceso que nosotros vamos a auspiciar, pero que necesitamos también del apoyo de los trabajadores y de los dirigentes opositores en los sindicatos", dijo.

"Por ejemplo en el sindicato petrolero hay 10, hasta 50 candidatos, pero no he escuchando nada de estar a favor de los trabajadores , en una de esas quieren llegar para hacer lo mismo, esa es la lucha del poder por el poder, y donde están los ideales, las propuestas", recriminó.

López Obrador aseguró que solamente se encuentran en la lucha por el cargo sin pensar en los trabajadores.

"Es lo mismo que sucede en otros terrenos, en el campo de los partidos, el poder, el quítate tú porque llego yo", aseguró.

Fuente: Reforma