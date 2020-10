El nuevo éxito de El Chapo: su monografía se vende más que la de EPN

No hay mexicano que no conozca a El Chapo, la trascendencia de este capo no sólo está ligada a que fundó una de las organizaciones criminales más poderosas, sino también al ingenio en que logró su imperio.

El material escolar —una lámina o estampa de papel con diseño digital— incluye un resumen de la vida del líder del Cártel de Sinaloa. La pieza la comercializa el negocio de materias primas Papelería “Chelo”, ubicada en la colonia Doctores, en Pachuca, Hidalgo.

De acuerdo con Milenio Noticias, la elaboración y distribución de la monografía fue a petición de los clientes. “La biografía (del Chapo) se ha vendido más que la de Peña Nieto”, aseguró al medio, Jorge Morales, dueño de la papelería “Chelo”.

Morales afirma que los consumidores, en su mayoría niños, han dejado del lado figuras centrales de la historia mexicana.

La monografía de quien fuera enemigo número uno del gobierno de Estados Unidos, reseña la vida criminal del Chapo desde su nacimiento en Badiraguato, Sinaloa, sus fugas de las cárceles mexicanas hasta su entrevista exclusiva para la actriz Kate del Castillo.

La leyenda negra del narcotraficante El Chapio, sigue viva. Desde que el capo fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, el pasado 18 de julio, su imagen está en todas partes.

La figura del “Señor”, como se le conoce en su tierra, Badiguarato, se encuentra estampada en el reverso de los billetes de 200 pesos. De acuerdo con el semanario local Río Doce uno de estos papeles impresos fue expedido de un cajero automático de Culiacán.

Más allá del sello, no se observa alguna otra modificación del dinero. Para Banxico este billete aún conserva su valor y es aceptable que siga circulando pues no corrompe alguna normativa.

La institución ha dado a conocer que quedarán sin valor aquellos billetes que cuenten con “palabras, frases o dibujos, en forma manuscrita, impresa, o cualquier otro medio indeleble, que tengan como finalidad divulgar mensajes dirigidos al público, de carácter político, religioso o comercial”

De acuerdo con los expertos, este tipo de tácticas es utilizada por los narcotraficantes, que sellan el dinero y lo reparten entre la gente para pagar sobornos, incluso a sus propios operadores.

Debido a que no tiene ninguna alteración, los billetes tienen circulación nacional.

El pasado 28 de septiembre, la cuenta de Instagram @therealivanguzman, quien dice ser uno de los hijos de Joaquín el “Chapo” Guzmán compartió una imagen del billete con el sello “JGL”.

La identidad de esa cuenta, creada en 2012 y que correspondería a Iván Guzmán no está acreditada. En sus publicaciones suceden imágenes de autos, viajes de lujo.

Los billetes fueron expedidos en 2019 por el Banco de México, es decir, dos meses después de que el capo mexicano considerado como el líder del Cártel de Sinaloa fuera condenado a cadena perpetua por liderar una organización criminal, cometer asesinatos, traficar marihuana, cocaína, metanfetamina y heroína a los Estados Unidos.

Mantener viva la imagen del infame narcotraficante, el objetivo del Cártel de Sinaloa

Aunque estará preso el resto de su vida, la familia del Chapo hace diversos esfuerzos por mantener su imagen viva entre la población, inmortalizar la idea del narcotraficante como un benefactor y hasta hacer negocio con la fama del fundador del Cártel de Sinaloa.

Para lograrlo, los familiares y gente que trabaja para el Cártel de Sinaloa han recurrido a diversos objetos y hasta comida para mantener la presencia del Chapo Guzmán en las tierras donde era conocido. La distribución de estos recordatorios del capo de Sinaloa, que escapó en dos ocasiones de prisiones mexicanas, se ha hecho más constante durante la pandemia de coronavirus en México, un momento en el que miles de habitantes atraviesan por apuros económicos que son necesidades aprovechadas por la gente del Cártel para dar supuestos “apoyos”.

Además de los billetes, las supuestas ayudas a la población vulnerable llegan en forma de despensas, tortas y hasta cerveza.

Fuente: Infobae