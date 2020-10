Ordena AMLO auditoría contra fondos y fideicomisos

Tras aprobarse la extinción de 109 fideicomisos por el Senado, Andrés Manuel López Obrador informó que ha ordenado una amplia auditoria contra estos fondos, y en caso de encontrar anomalías en a la administración, se presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Desde Palacio Nacional, el mandatario agradeció a los senadores y diputados por avalar la desaparición de estos fondos que, consideró, carecían de transparencia y eran manejados con discrecionalidad; además destacó que incluso hay denuncias de corrupción por el mal manejo de estos fideicomisos.

"La defensa de esos fideicomisos era la defensa de la corrupción, y por eso mi agradecimiento a los legisladores que hoy, ya en el Senado se votó a favor, como lo hicieron hace unos días los diputados, para que desaparezcan estas estructuras sin control creadas para manejar el dinero del pueblo sin ser fiscalizado y para provecho personal", comentó.

López Obrador indicó que estos fideicomisos estaban ligados a intereses creados, por ello, señaló, ha habido una defensa de legisladores y otros actores.

"Llama la atención que grupos opositores al gobierno que encabezo emprendieron una campaña para desinformar y mantener estos fideicomisos. Había intereses creados. En vez de que les diera vergüenza, se lanzaron con todo. La defensa de esos fideicomisos era la defensa de la corrupción", dijo.

El titular del Ejecutivo federal, quien promovió la extinción de estos 109 fideicomisos, anunció que ordenó al consejero Jurídico, Julio Scherer Ibarra, llevar a cabo una auditoría amplia a fondos y fideicomisos, para que en caso de evidencias de corrupción se presenten denuncias penales en la FGR.

“Vamos a estar informando para que se sepa por qué tanta pasión y enojo cuando se decide transparentar estos fondos de dinero que es del pueblo", comentó el presidente.

Además reiteró que pese a esta medida, los beneficiarios de estos fondos y fideicomisos continuarán recibiendo los apoyos, pues el objetivo es combatir la corrupción que había en éstos.

No les van a faltar recursos a los auténticos deportistas, investigadores, escritores, artesanos, artistas, creadores… no van a tener ningún problema, van a seguir recibiendo sus apoyos, nada más que todos los que medraban con estos fideicomisos no van ya a tener el manejo de estos recursos y todo lo que ahorremos de estos fideicomisos se va a destinar al bienestar del pueblo", sentenció.

Al respecto, la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT), la doctora María Elena Álvarez-Buylla, informó que tras una revisión de los fideicomisos de ciencia se encontró que entre 2013 y 2018 se registraron transferencias millonarias al sector privado vía este consejo.

Informó que sólo de fideicomisos se transfirieron más de 15 mil 483 mil millones de pesos a la industria privada; no obstante, a éstos se sumaron 26 mil 140 millones de pesos más vía PEI, por lo que el monto total ascendió a 41 mil 624 millones de pesos destinados a empresas privadas.

Fuente: Excélsior