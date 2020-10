El apodo de Javier Lozano en el narcotráfico es 'La Chiva Loca': Rick Freeman

Javier Lozano fue acusado de tener vínculos con el narcotráfico a través de investigaciones que datan de 2009 cuando se desempeñaba como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el sexenio de Felipe Calderón, debido a que era conocido con el apodo de ‘La Chiva Loca’.

De acuerdo con el reporte que hizo el periodista independiente Rick Freeman, Javier Lozano se desempeñó como contacto entre funcionarios de alto rango del gobierno mexicano en funciones con el Cártel de Sinaloa para recolectar y entregar dinero, negociar e intercambiar mensajes privados de servidores públicos, policías, militares, adunas y ministerios públicos.

Javier Lozano habría recibido su apodo ‘La Chiva Loca’ cuando se desempeñaba como senador del Partido Acción Nacional (PAN) y mantenía contacto, así como protección de Genaro García Luna. De hecho se menciona que en el ámbito político es conocido por sus “diversos” actos de traición, considerado poco fiable, mentiroso y ambicioso

A través de un hilo de tuits publicados en su cuenta personal, el periodista añade que el político mexicano fue identificado por haber incurrido en actos ilícitos entre García Luna y el Cártel de Sinaloa, testimonios que se reforzaron con la investigación en contra de Salvador Cienfuegos.

También se dice que Javier Lozano se caracterizaba por cierto nivel de ignorancia y a la par, un amplio conocimiento para realizar actividades ilegales, por lo que se construyó una reputación de “advenedizo”, alguien quien pretende llevarse con todos, pero cuestionable reputación pública, política y profesional.

Lozano respondió al hilo en Twitter enviándolo al “carajo” y pidiéndole que le “echara más ganitas”, además de explicar de dónde provenía el apodo ‘La Chiva Loca’ al señalar que se lo otorgó Luis Alberto Villarreal mientras se discutía la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

