¡Qué asco! Mujer escupe a joven que le pide usar cubrebocas y él la avienta del camión (VIDEO)

Una mujer sin cubrebocas, escupió a un pasajero y éste, en venganza, la empujó fuera del camión, todo comenzó cuando el joven le pidió a femenina que se pusiera su cubrebocas, por lo que ellq se molestó y le escupió en la cara.

Los hechos ocurrieron en Vancouver, Canadá, en el autobús conocido como TransLink. El motivo: el hombre le pidió a la mujer que se pusiera su cubrebocas. La mujer se molestó y le escupió en la cara.

Visiblemente molesto, el joven desde su lugar la empujó, lo que la colocó cerca de una puerta del camión en el que iban… y no conforme, el muchacho se paró y terminó dándole un empujón que la mandó al suelo en una banqueta.

El video muestra cómo el muchacho se limpia la cara mientras la mujer es auxiliada por otra persona.

El debate en redes sociales se puso intenso. Por un lado hay quien justifica la reacción del joven y de las consecuencias que éste y los demás pasajeros podrían tener sí la mujer estuviera contagiada de COVID; mientras que otras personas calificaron como inaceptable la forma violenta en la que respondió el hombre.

