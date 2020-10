El miércoles designarán al relevo de Mario Delgado en San Lázaro

El próximo miércoles se llevará a cabo la designación del relevo de Mario Delgado en la coordinador de Morena en San Lázaro, luego de que reciba su reconocimiento oficial como presidente del partido lopezobradorista.

En entrevista por separado para La Razón, Sergio Gutiérrez Luna e Ignacio Mier Velazco, dos de los principales aspirantes a la coordinación, coinciden en que lo más importante es que este proceso de renovación no signifique una nueva confrontación entre los legisladores que provoque más divisiones internas.

El veracruzano Sergio Gutiérrez Luna confió en su designación, aunque privilegió la unidad.

“Creo que lo que debemos de privilegiar es que no vaya a haber otro pleito, otro pleito por otro cargo no, varios compañeros me han externado apoyo para que pudiera yo estar ahí, yo voy a tratar de ser cauto para ver qué pasa estos días, en mi parte no hay ánimo de generar polémica, hay ánimo de construir y si las condiciones se dan, adelante y si no a construir, no pasa nada, yo creo que el reto está en el partido y en las elecciones del 21”, dijo.

Por su parte, el diputado Ignacio Mier Velazco coincidió en que deben ser prudentes ante las nuevas circunstancias.

Con información de La Razón