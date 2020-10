PRI solicita que la defensa de Cienfuegos se pague con dinero público

Luego de once días de la detención del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, en Los Ángeles, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, propuso que "el gobierno mexicano intervenga para garantizar la protección y respaldo institucional" del divisionario en retiro, solicitó que del erario se paguen los gastos de su defensa y que ese dinero se devuelva a la Tesorería, en caso de un escenario que no sostenga su inocencia".

El pasado viernes 16 de octubre, Cienfuegos fue detenido en el aeropuerto angelino, donde llegó acompañado de su familia. En la semana siguiente, el presidente de la Comisión de Marina del Senado, Eruviel Ávila Villegas (PRI), en una reunión de comisiones defendió al ex secretario de la Defensa Nacional, a quien llamó hombre probo y merece respeto, e hizo votos porque las autoridades estadounidenses observen el debido proceso y la presunción de inocencia.

El Revolucionario Institucional fijó postura con un comunicado, en el que señala que "a fin de evitar que las fuerzas armadas mexicanas queden en el desamparo y expuestas a ser víctimas de represalias por parte de organismos policiacos y de inteligencia extranjeros", la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) formalizará un exhorto para que se respalde de manera oficial a instituciones como la Defensa Nacional, la Marina y la Fuerza Aérea.

La cúpula priista subrayó que las fuerzas armadas "cuentan con el mayor prestigio y confianza entre los mexicanos, por lo que el Estado no puede ser insensible y debe apoyar a sus funcionarios y exfuncionarios en los procesos judiciales que pudieran enfrentar en el exterior, hasta que haya una resolución judicial en firme en territorio nacional".

Se expuso que "desde la Cámara de Diputados, el PRI hará un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que, en ejercicio de sus facultades, el gobierno intervenga para garantizar la protección y respaldo institucional del general de división en retiro y ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena) Salvador Cienfuegos Zepeda.

En ese sentido, propuso que "se sufraguen los gastos legales de su proceso jurisdiccional en Estados Unidos, en tanto no sea declarado culpable por la justicia mexicana, recursos que deberán ser reembolsados a la Hacienda Pública Nacional, en caso de un escenario que no sostenga su inocencia".

