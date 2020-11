Son positivos a Covid: Senadores del PAN, Alejandra Reynoso y Damián Zepeda

En el marco de los contagios de coronavirus en el Senado de la República, Alejandra Reynoso y Damián Zepeda, del partido PAN dieron a conocer que salieron positivos a Covid, por lo que permanecerán aislados.

A través de su cuenta de Twitter, Alejandra Reynoso detalló que presentó síntomas leves, pero “afortunadamente me siento bien”. Debido a ello, continuará sus labores desde su casa.

“Acabo de recibir mi última prueba de COVID-19 y el resultado es positivo. Afortunadamente me siento bien, con síntomas leves. Seguiré trabajando desde casa hasta cumplir la cuarentena, siguiendo todas las recomendaciones médicas. ¡Cuídense mucho!”, afirmó la senadora.

En lo que respecta a su colega Damián Zepeda, este informó que su prueba fue realizada el martes y en ella le informaron que había dado positivo.

“No tengo ningún síntoma pero de inmediato atenderé instrucciones de los doctores y procederé al aislamiento. Espero estén bien”, afirmó Zepeda.

Cabe recordar que, desde que inició la pandemia de COVID-19, se han contagiado 17 senadores y, entre ellos, un fallecido, el senador de Morena, Joel Molina. Por ello, cada semana se aplican pruebas PCR para detectar a los portadores.

Ayer me realicé la prueba semanal preventiva de COVID para asistir a las sesiones del @senadomexicano y me informan en este momento que salió positiva. No tengo ningún síntoma pero de inmediato atenderé instrucciones de los Doctores y procederé al aislamiento. Espero estén bien