Trump teme su derrota ante Biden y exige que detengan conteo de votos

Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos, exigió este jueves frenar el conteo de votos de las elecciones, donde es más que evidente y claro que su contrincante, el demócrata Joe Biden, lleva la delantera.

"¡Detengan el conteo! (...) ¡CUALQUIER VOTO QUE SE HAGA DESPUÉS DEL DÍA DE LAS ELECCIONES NO SERÁ CONTADO!", escribió en dos tuits.

Los que manejan las elecciones son los gobiernos estatales y municipales. Las declaraciones públicas de Trump no afectan el recuento de votos en ningún lugar del país.

Hasta el momento el conteo ha avanzado de manera eficiente y sin indicios de fraude a pesar de las quejas del republicano.

La campaña de Trump ha iniciado medidas legales en varios estados para tratar de detener el recuento debido a una supuesta falta de transparencia. Con todo, su campaña no pierde las esperanzas de que el recuento en Arizona acabe por quitarle la delantera a Biden en el estado.

Joe Biden está a punto de lograr la victoria en las elecciones, con 264 de los 270 votos necesarios del Colegio Electoral, según Associated Press.

El mandatario estadounidense necesita ganar todos los estados destacados para reclamar un segundo periodo al frente de la Casa Blanca.

En las elecciones por el Senado y la Cámara, los demócratas tienen una mayoría reducida en la cámara baja y es posible que no hayan logrado controlar el Senado.

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED!